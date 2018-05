Narasle vode povzročajo težave na Koroškem in Štajerskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nevihte in močni nalivi ponekod po državi povzročajo težave. O zalitih objektih in poplavljenih cestah poročajo s Koroške in dela Štajerske, pa tudi iz Kamnika. Zaradi poplavljenih vozišč so zaprte ceste na Prevaljah in v Velenju.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so občani na telefonsko številko 112 javili, da meteorne vode zalivajo kleti in ceste v občini Prevalje, na Ravnah na Koroškem pa je bila poplavljena cesta v naselju Zelen Breg.

Vode so narasle v pičlih dvajsetih minutah

"Vse se je zgodilo v dvajsetih minutah. Bregove sta prestopila dva potoka, meteorne vode pa so zalile center Prevalj. Poplavljene so ceste, zalilo je več objektov, pomagajo gasilci, civilna zaščita, prostovoljci," je povedal župan Občine Prevalje Matic Tasič. Ali bodo morali koga začasno izseliti, župan za zdaj še ne ve, se je pa naliv medtem že umiril.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra sta zaradi poplavljenega vozišča zaprti glavna cesta skozi Prevalje ter Partizanska cesta v Velenju.

Narasle vode poplavljajo tudi ceste

Popoldansko neurje z močnimi nalivi je poplave povzročilo tudi na območju občine Podvelka, kjer je bila na več delih poplavljena glavna cesta proti Mariboru.

Tudi na delu Štajerske se spopadajo z meteornimi vodami. O poplavah poročajo z območja Selnice ob Dravi in Ruš. V naselju Bezena na območju občine Ruše je močan naliv na cesto nanesel blato in gramoz. Cestišče so gasilci že očistili.

Težave tudi v Kamniku in Kopru

Na Duplici na območju Kamnika je meteorna voda zalila pritlično stanovanje večstanovanjske stavbe. Gasilci so iz stanovanja prečrpali okoli sto litrov vode in nudili pomoč lastniku pri odpravljanju posledic poplave.

Na Primorskem, natančneje v Kopru je po podatkih uprave za zaščito in reševanje okoli 14.30 na Ulici za gradom zaradi močnega vetra drevo padlo na osebno vozilo. Gasilci so drevo že razžagali in ga odstranili z vozila.