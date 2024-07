Namesto sto 179 kilometrov na uro: "Skoraj ni dneva, ko ne bi beležili ekstremnih prekoračitev hitrosti"

"Policisti Postaje prometne policije Celje na avtocesti dnevno izvajamo nadzore hitrosti in skorajda ni dneva, ko ne bi beležili ekstremnih prekoračitev hitrosti," so celjski policisti zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da so v sredo ustavili voznika, ki je pri omejitvi sto kilometrov na uro vozil 179 kilometrov na uro.