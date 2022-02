Namesto na sodišču, Mirko Tuš še vedno v Braziliji zaradi nesreče #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tožilstvo Matjažu Zadravcu, nekdanjemu generalnemu direktorju skupine Tuš, ki je uradno že leto dni brezposeln, očita zlorabo položaja pri gospodarski dejavnosti. Danes se je v družbi odvetnika pred sodišče v Celju pripeljal z nekaj več kot 80 tisoč evrov vrednim audijem Q8, na katerem so še vedno registrske tablice Združenih arabskih emiratov. Na sodišče bi moral priti tudi soobtoženi Mirko Tuš, lastnik edinega slovenskega trgovca, vendar ga, kot je poročal Planet TV, ni bilo na spregled.

Obtožnica Mirku Tušu in njegovi ženi očita, da sta ob pomoči Matjaža Zadravca, direktorja Tuš Holdinga, brezplačno prenesla lastništvo blagovnih znamk Tušmobil in Tuš Telekom s holdinga na podjetje Middlesbor Associates s sedežem v Hongkongu. To se je zgodilo v času, ko je Tuš Holding za 110 milijonov evrov prodajal celoten Tušmobil podjetju Telemach.

Mirka Tuša danes ni bilo na obravnavi, že več kot štiri leta se namreč zadržuje v Braziliji. Po besedah njegovega odvetnika Emila Zakonjška je tam zaradi nesreče s kolesom. "Njegovo zdravstveno stanje je težko, razumljivo je, da se mora sodišče temu prilagoditi. To ni neko izigravanje, to ni neko zavlačevanje postopka, ampak dejansko vse temelji na tem zdravstvenem stanju, ki je izjemno slabo," je povedal Zakonjšek in dodal, da s prenosom blagovnih znamk ni nič narobe, kar bo dokazano v nadaljnjem postopku.

Kriminalisti so sporen prenos lastništev vzeli pod drobnogled že oktobra 2017, v času, ko je Tuševa družba bankam dolgovala okoli 400 milijonov evrov, še dobrih sto milijonov pa dobaviteljem. Zakoncema Tuš je mimo bank upnic uspelo zase iztržiti kar 29 milijonov evrov.

Zadravec priznal oškodovanje, z iztekom sodbe je zadovoljen

Zadravec je danes priznal oškodovanje holdinga in sklenil poravnavo s tožilstvom. Kot je povedal njegov odvetnik Daniel Planinšec, je bilo najprej govora o 90 milijonih evrov, zdaj pa so sredstva blokirana v višini 70 milijonov evrov. Vse preostalo pa, kot pravi, ni problem njegovega klienta.

Čeprav je za goljufijo zagroženih od enega do osem let zapora, se bo Zadravec izmuznil z delom v družbeno korist. "Zame se je zadeva zaključila in sem zadovoljen s takšnim iztekom sodbe," je povedal Zadravec.

Na drugi strani pa odvetnik Mirka Tuša ni bil zadovoljen z izidom. "Situacija je zdaj malo drugačna. Sodnik se je do tega priznanja krivde opredelil. Opredelil se je tudi do dokazov, ki potrjujejo domnevno krivdo obtožencev. Menim, da obstajajo razlogi za njegovo izločitev," je sklenil Zakonjšek.

Že vnaprej je mogoče sklepati, da bo nekoč najbogatejšima slovenskima zakoncema maja, ko naj bi se vrnila iz Brazilije, na celjskem sodišču sodil nov sodnik.