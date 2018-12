Namestnik načelnice Generalštaba Slovenske vojske postal Robert Glavaš

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dolžnost namestnika načelnice Generalštaba Slovenske vojske je danes od svoje predhodnice, generalmajorke Alenke Ermenc, ki je konec novembra postala načelnica generalštaba, prevzel brigadir Robert Glavaš. Ta je v Slovenski vojski zaposlen od leta 1991, pred tem pa je vodil prvo brigado, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Brigadir Robert Glavaš se je rodil leta 1962. Na fakulteti za pomorstvo in promet je opravil specializacijo iz prometnih ved, v Slovenski vojski pa je zaposlen od leta 1991.

Kot je zapisano na spletni strani Slovenske vojske, je Glavaš doslej opravljal številne poveljniške dolžnosti, med drugim je bil poveljnik desetega motoriziranega bataljona, načelnik štaba prve brigade Slovenske vojske, poveljnik Združenega operativnega centra in poveljnik centra za bojno usposabljanje.

Ermenčeva bojni prapor prevzela konec novembra

Na misiji Kfor na Kosovu je sodeloval kot namestnik načelnika štaba za podporo v pokrajinskem poveljstvu sil, na misiji Isaf v Afganistanu pa kot poveljnik slovenskega kontingenta in mentor poveljnika 207. korpusa afganistanske vojske. Je prejemnik številnih medalj in priznanj, med drugim srebrne medalje generala Maistra in srebrne medalje Slovenske vojske. Z družino živi v Ilirski Bistrici.

Ermenčeva je bojni prapor Slovenske vojske in s tem funkcijo načelnice generalštaba od generalmajorja Alana Gederja prevzela 28. novembra. V nagovoru je poudarila, da bo njeno vodilo "dejanja in ne besede", kar je tudi njeno osebno načelo.