Prvi ženski na čelu policije čestitala tudi generalmajorka Ermenčeva #video #foto

Nova generalna direktorica slovenske policije Tatjana Bobnar.

Predsednik vlade Marjan Šarec je v nedavnem pogovoru za STA izjavil, da ima o Tatjani Bobnar, ki je danes prevzela vodenje policije, dobro mnenje. "Moje osebno mnenje je, da je izjemno sposobna, izjemno sistematična in da zna tudi dati povelje, kar je v hierarhični organizaciji, kot sta policija in vojska, pomembno," je dejal Šarec.

Prvi ženski na vrhu policije čestitala tudi prva ženska na čelu Slovenske vojske

Bobnarjeva je policijo zadnja dva meseca vodila kot vršilka dolžnosti, vlada pa jo je včeraj imenovala za generalno direktorico policije s polnim mandatom. Bobnarjeva je na čelu policije zamenjala nekdanjega generalnega direktorja Simona Veličkega, v času njegovega vodenja policije je bila njegova namestnica.

Novi generalni direktorici policije je po poročanju Planet TV danes na akademiji v Tacnu čestitala tudi prva ženska na čelu Slovenske vojske, generalmajorka Alenka Ermenc. Ermenčeva, ki je v zvezi Nato za zdaj edina ženska na tako visokem položaju, je vodenje vojske in bojni prapor prevzela konec letošnjega novembra.

Komaj dva tedna po lastnem imenovanju na čelo vojske Alenka Ermenc danes čestita Tatjani Bobnar za isto pozicijo v policiji.

Podelili medalje za hrabrost in pogum

Nova generalna direktorica policije in notranji minister izročata medaljo za požrtvovalnost policistki Valeriji Verhovnik, ki je rešila življenje leto dni staremu otroku, ki je zaradi vročinskega krča prenehal dihati.

Na policijski akademiji v Tacnu so danes pripadnikom policije in občanom podelili tudi medalje za hrabrost in požrtvovalnost. Dobitniki medalj so si medalje med drugim zaslužili zaradi reševanja ljudi iz rek ali gorečih hiš, pa tudi zaradi oživljanja otrok in zoperstavljanje nasilnim vlomilcem.

Medaljo za hrabrost je danes prejel Dražen Papec, ki je v Jelendolu iz deročega hudournika rešil nespametnega domačina, ki je hotel prečkati vodo in padel vanjo.

Medaljo za hrabrost in pogum je po poročanju Planet TV prejel tudi policist Dražen Papec, ki je v nedavni ujmi v Jelendolu iz deročega hudournika izvlekel domačina in mu s tem rešil življenje.