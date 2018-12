Slovensko policijo bo vodila Tatjana Bobnar

Ob tem je vlada sprejela tudi sklep, da Bobnarjevo z dnem imenovanja na položaj generalne direktorice policije imenujejo v naziv glavna policijska svetnica.

Zakon o organiziranosti in delu v policiji v 47. členu določa, da generalnega direktorja policije imenuje vlada na predlog ministra, pri čemer se za postopek uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev. Foto: STA Po javnem natečaju za položaj generalnega direktorja policije na ministrstvu za notranje zadeve je posebna natečajna komisija izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti kandidatov za ta položaj ter ugotovila, da je Bobnarjeva primerna kandidatka za položaj generalne direktorice policije.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je nato vladi posredoval predlog za njeno imenovanje.

Nekompatibilnost med prejšnjim direktorjem in ministrom?

Pred dobrima dvema mesecema, 4. oktobra, je vlada s položaja razrešila takratnega generalnega direktorja policije Simona Veličkega. Za vršilko dolžnosti so imenovali Bobnarjevo, ki je bila dotlej direktorjeva namestnica. Razrešitev generalnega direktorja policije je vladi predlagal minister za notranje zadeve Poklukar. Ta sicer javno ni pojasnil, zakaj se je odločil za zamenjavo Veličkega, neuradno pa je bilo mogoče slišati, da naj bi šlo za nekompatibilnost med njima.

Kdo je nova generalna direktorica policije



Mag. Tatjana Bobnar, rojena leta 1969, je v policiji zaposlena od leta 1993, piše na spletnih straneh vlade. Po študiju se je zaposlila na takratni Upravi za notranje zadeve v Ljubljani, in sicer v uradu kriminalistične policije kot kriminalistka na področju splošne kriminalitete. Bila je vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto. Po dolgoletnem delu v kriminalistični službi je na Policijski upravi Ljubljana postala vodja službe za operativno podporo, nato pa pomočnica direktorja Policijske uprave Ljubljana. Na tem delovnem mestu je spoznala razsežnosti delovanja vseh policijskih enot na območju največje policijske uprave v državi.



Leta 2007 je postala pomočnica direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, kjer so bile njene glavne naloge oziroma področje dela reševanje sistemsko pravnih zadev, sodelovanje pri nastajanju pravnih aktov s področja dela kriminalistične policije, kazenska zakonika, zakona o kazenskem postopku, zakona o prekrških, sodelovanje policije z državnim tožilstvom.



Z odliko je magistrirala s področja kazenskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, s svojimi referati pa sodelovala na številnih usposabljanjih, posvetih, seminarjih, mednarodnih konferencah, je soavtorica komentarja zakona o nalogah in pooblastilih policije in soavtorica številnih priročnikov s področja dela policije. Je tudi vodja supervizorka več delovnih skupin, med drugim s področja policijskega dela v skupnosti, upravljanja konfliktov in mediacije, psihološke pomoči in podpore v policiji, odbora za etiko in integriteto v policiji. Je predsednica programskega sveta Policijske akademije, podpredsednica programskega sveta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, predavateljica na Višji policijski šoli in nosilka predmeta Kazensko pravo ter podpredsednica Sveta za policijsko pravo in pooblastila.



Februarja 2009 je bila imenovana za namestnico generalnega direktorja policije, 5. oktobra 2018 pa je prevzela funkcijo vršilke dolžnosti generalnega direktorja policije.