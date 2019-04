Nakupe opravite pred torkom, za praznik dela so trgovine zaprte

Ob prihajajočem prazniku dela v sredo in četrtek bodo vse trgovine in trgovski centri zaprti, razen manjših zasebnih, zato svetujemo, da vse večje nakupe opravite pred sredo.

Dogovor, ki so ga sprejeli delodajalci in sindikati, določa deset praznikov, ko so trgovine zaprte, med temi pa je tudi praznik dela, ki ga praznujemo prvega in drugega maja.

Vrata bodo odprle le nekatere manjše zasebne trgovine

Vsi trgovski centri in trgovine bodo zato zaprti. V prazničnih dneh bodo odprte le manjše trgovine, ki jih upravljajo zasebniki. Pogoj je, da v trgovini dela bodisi lastnik bodisi družinski član. Nujne nakupe bo med prazniki prav tako mogoče opraviti na bencinskih servisih in v nekaterih pekarnah.

Torek, 30. april

Vse trgovine so odprte po ustaljenem delovnem času.

Sreda, 1. maj

Vse trgovine so zaprte, razen nekaterih manjših zasebnikov.

Četrtek, 2. maj

Vse trgovine so zaprte, razen nekaterih manjših zasebnikov.

Petek, 3. maj

Vse trgovine so odprte po ustaljenem delovnem času.