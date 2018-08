Najstnik z airsoft puško streljal na hišo starejšega para

Novomeški policisti so bili včeraj popoldne obveščeni, da v Novem mestu moški hodi po ulici z orožjem in strelja v stanovanjsko hišo.

Policisti so takoj odšli na kraj in ugotovili, da je 18-letni kršitelj z airsoft puško streljal v sosednjo hišo, kjer živita starejša stanovalca, in poškodoval rolete. Kršitelju so zasegli imitacijo orožja, s katerim je ogrožal in vznemirjal občane.

Zoper 18-letnega kršitelja, ki je v preteklosti že večkrat kršil javni red in mir ter vznemirjal prebivalce naselja, bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zakon o javnem redu in miru določa, da kdor na javnem kraju nosi, razkazuje ali uporablja dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje ali druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, pa se v skladu z zakonom, ki ureja razvrstitev in kategorizacijo orožja ne štejejo za orožje, in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 208 evrov.