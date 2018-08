Policija še išče Romuna, kako izsledijo tuje prekrškarje?

Konec prejšnjega tedna se je na primorski avtocesti zgodila nesreča in nastal je dolg zastoj. Oblikoval se je tako imenovani reševalni pas po sredini vozišča, da so lahko intervencijska vozila prišla do kraja nesreče. Pri tem pa je kamera na enem izmed rešilnih vozil posnela avtomobil, ki se je priključil reševalnemu vozilu in tako po sredini prehiteval kolono vozil.

Zagrožena globa je nizka



Za omenjeni prekršek zakon o pravilih cestnega prometa predvideva 80 evrov globe. Njegov 101. člen v tretjem odstavku prepoveduje, da bi se voznik priključil vozilu s prednostjo, vozilu za spremstvo ali vozilu v spremstvu oziroma jih prehitel.

Podatke o voznikih in avtomobilih si v primeru prekrškov države EU delijo

Na policiji so nam potrdili, da so za ta prekršek prejeli uradno prijavo in da za zdaj prekrškovni postopek še traja. Zgolj videoposnetek (razen če je ustrezno tehnično sredstvo policije) za izrek globe sicer ni dovolj. Potrebna je tudi priča, ki je v postopku pripravljena sodelovati.

Reševalnemu vozilu je sledil beli BMW z romunskimi registrskimi oznakami. Čeprav je bil za volanom avtomobila predvidoma tujec, to na sam postopek bistveno ne vpliva.

"Za države članice Evropske unije glede pravne pomoči pri izrekanju sankcij za prekrške veljajo določbe Direktive 2015/413/EU Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu. S to direktivo je določeno, da ima vsaka država od druge države pravico pridobiti podatke o vozilih, podatke o lastnikih ali imetnikih vozil in nato začeti postopek o prekršku, če voznik ni obravnavan ob zalotitvi na kraju prekrška," pojasnjujejo na slovenski policiji.

Za določene kršitve (kot so prekoračitve hitrosti, ki so ugotovljene z merilniki hitrosti in ob katerih vozniki na kraju prekrška niso ustavljeni) se kršiteljem po pridobitvi podatkov o lastnikih vozil, registriranih v tujini, plačilni nalogi z izrečeno globo pošiljajo na njihove naslove bivanja v tujino. Vsak lastnik vozila, s katerim je bil prekršek storjen, ki prejme plačilni nalog, lahko globo plača ali pa vloži zahtevo za sodno varstvo. Postopek poteka na enak način kot za kršitelje, ki so slovenski državljani.