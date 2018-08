Voznica šest kilometrov v nasprotno smer #video

Objestna voznica je pri priključku Novo mesto pravilno zapeljala na avtocesto in iz nepojasnjenih razlogov tam polkrožno obrnila. Kar šest kilometrov je vozila v nasprotno smer in na koncu zapeljal na bencinsko črpalko. K sreči nihče ni bil poškodovan, policija pa je voznico že izsledila.

Ostala bo brez vozniškega dovoljenja

Voznico so že izsledili slovenski policisti, ki jo bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja nevarne vožnje iz malomarnosti. Voznico so izločili iz prometa in ji vzeli vozniško dovoljenje.

Za tako dejanje se voznika kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. "Vozniki pri vožnji v napačno smer praviloma uporabljajo prehitevalni pas, ki na običajni dvosmerni cesti pomeni pravilno vožnjo. Vozniki naj zato prehitevalni pas uporabljajo samo za potrebe previdnega prehitevanja, potem pa naj se vrnejo na vozni pas. Sicer pa je tako kot na preostalih cestah tudi na avtocestah ves čas treba spremljati dogajanje pred seboj in upoštevati, da so zaradi hudih napak voznikov mogoče tudi take situacije, kot je vožnja v napačno smer," poudarjajo na slovenski policiji.

Na tem mestu je voznica objestno obrnila in pot nadaljevala v nasprotni smeri dolenjske avtoceste.