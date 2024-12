Naj vas življenje ne prehiti – uredite oporoko in dedovanje

Dedovanje je lahko čustveno in pravno zapleten postopek, ki pogosto prinese nesoglasja med dediči. Da bi se izognili nepotrebnim prepirom in zagotovili, da se premoženje razdeli skladno z vašo voljo, je ključno, da vprašanja dedovanja uredite pravočasno. Ena izmed najpomembnejših odločitev pri tem je priprava oporoke .

Oporoka: zakaj je nujna?

Oporoka je pravni dokument, s katerim jasno izrazite svojo voljo glede razdelitve premoženja po vaši smrti. Brez nje zakon določa, kdo in kako deduje, kar morda ne bo v skladu z vašimi željami. Z oporoko lahko določite dediče in specifične deleže ali celo izključite nekatere osebe, vendar morate pri tem upoštevati pravice nujnih dedičev. Pravilno pripravljena oporoka zmanjša možnost sporov med dediči in zagotovi, da je vaša volja spoštovana.

Oporoko lahko sestavimo na več načinov, odvisno od življenjskih okoliščin in zapustnikovih zmožnosti. Vsaka vrsta oporoke ima svoje prednosti in posebnosti. Da bi se izognili neveljavnosti ali nesporazumom, je priporočljivo, da se pred pripravo dokumenta posvetujete s pravnikom.

Pazite, da vas življene ne prehiti! Ne odlašajte s pripravo oporoke ali dedovanje uredite z drugimi dokumenti – s pogodbo o preužitku ali pogodbo o doživljenjskem preživljanju. Za vse dileme je tu Pravnik na dlani – pravno svetovanje preko telefona.

Dedovanje brez oporoke – kaj pravi zakon?

Če oporoka ni sestavljena, dedovanje poteka po zakonitih dednih redih. Takšno obliko dedovanja imenujemo tudi dedovanje po zakonu.

Dedni redi so sledeči:

Prvi dedni red: zapustnikovi otroci in preživeli zakonec ali zunajzakonski partner dedujejo enakopravno in dobijo enake dele lastnine.

zapustnikovi otroci in preživeli zakonec ali zunajzakonski partner dedujejo enakopravno in dobijo enake dele lastnine. Drugi dedni red: če zapustnik nima otrok, dedujejo njegovi starši in preživeli zakonec ali zunajzakonski partner.

če zapustnik nima otrok, dedujejo njegovi starši in preživeli zakonec ali zunajzakonski partner. Tretji dedni red: če ni ne potomcev ne staršev, dedujejo stari starši in njihovi potomci.

Zakon določa, da imajo nujni dediči (to so pokojnikovi otroci in posvojenci, pokojnikovi starši, pokojnikov zakonec) pravico do določenega deleža zapuščine – nujni delež. To je njihova pravica, tudi če jih oporoka ne omenja.

Davek na dedovanje

Pri dedovanju je treba upoštevati tudi davčne obveznosti. V Sloveniji davek na dedovanje ni enak za vse dediščine in vse dediče. Dediči prvega dednega reda, kot so otroci in zakonec, so oproščeni davka, medtem ko morajo dediči drugih dednih redov plačati določen odstotek vrednosti dedovanega premoženja. Pomembno je, da se vnaprej pozanimate o višini davka in morebitnih olajšavah.

Pravnik na dlani je specializiran za področje dedovanja. Vsak primer dedovanja je drugačen in unikaten, zato naj vas ne bo strah vprašati za pomoč. Pokličite 01 280 8000 ali si rezervirajte pravni posvet na spletni strani.

Kako vam lahko pomaga pravnik?

Dedovanje lahko postane pravno zapleteno, zlasti v primerih, ko:

ni jasno, kaj komu pripada,

pride do sporov med dediči ali

zapuščina vključuje nepremičnine ali druge posebne vrste premoženja.

Pravnik na dlani vam lahko pomaga pri razjasnitvi. Prav tako opravlja storitev pregleda oporoke in priprave oporoke. S pravočasnim pravnim svetovanjem boste prihranili čas, denar in nepotrebne skrbi.

Če razmišljate o pripravi oporoke ali se soočate z zapletenim primerom dedovanja, se obrnite na strokovnjake, kot je ekipa Pravnik na dlani. Pomagali vam bomo poiskati najboljšo rešitev za vaš pravni primer.

