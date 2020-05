Nadškof Zore: Sproščanje ukrepov ne pomeni, da smo sedaj na varnem

Potem ko so se minuli teden ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa sprostili do te mere, da so verniki od ponedeljka znova lahko navzoči v cerkvah, je nadškof Zore, kot je dejal, po dogovoru vernike in druge danes zadnjič nagovoril na ta način v nedeljo ob 11.20. S prihodnjo nedeljo se bodo namreč redno nadaljevala Obzorja duha, še vedno pa bo gledalce nagovarjal nadškof Alojzij Cvikl pri prenosu maše iz mariborske stolnice, navaja STA.

Zore se je v nagovoru ozrl na minula dva meseca in poudaril pomen hvaležnosti pred godrnjanjem. "Godrnjanje jenalezljivo, zato pred njim vedno znova svari papež Frančišek, ki je povedal, da je 'godrnjanje naš vsakdanji kruh na osebni, družinski, župnijski, škofijski in družbeni ravni ..., namesto da bi se pogovarjali ali poskušali rešiti konfliktno situacijo, raje godrnjamo'. Najbrž nam posameznih primerov ni potrebno navajati, ker jih poznamo več kot dovolj tako v osebnem kot tudi družbenem in političnem življenju," je dejal Zore.

Izpostavil je tudi, da strokovnjaki poudarjajo, da je novi koronavirus še vedno med nami, in da moramo to upoštevati pri svojih odločitvah in obnašanju.