Nadškof Zore na Brezjah izpostavil pomen upanja

"Upanje človek potrebuje bolj kakor lačni kruh, žejni vodo, bolni zdravilo. Brez upanja se namreč nebo zapre. Brez upanja se obzorja stemnijo. Brez upanja človek nima jutrišnjega dne in brez upanja življenje nima prihodnosti. Brez upanja smo ujeti v danes in v snov," je dejal nadškof Stanislav Zore.

"Ko se odpovemo upanju, se razdivja človekov sebični jaz, v katerem vidi samo še samega sebe in svoje potrebe. Brez upanja počasi in velikokrat nezavedno oblikujemo svet, kakršen je naš - poln zvenečih besed o človeku in brez resničnih dejanj za človeka. Brez upanja se življenje izprazni," je opozoril.

Poudaril je, da morajo biti kristjani in vsi ljudje dobre volje, ki živijo iz evangelija Jezusa Kristusa, ljudje upanja. "Kadar živimo iz upanja, takrat smo na strani življenja, na strani človeka in njegovega dostojanstva, takrat smo na strani pravičnosti in spoštovanja; in vse to počnemo ne zato, ker bi bili proti komu, ampak z vsemi svojimi močmi, podprti z upanjem, skušamo izpolnjevati Božjo voljo in poslanstvo, ki nam je bilo zaupano," je dejal.

Zahvala vsem, ki se prizadevajo za financiranje zasebnih šol

Ob tem se je zahvalil vsem, ki si na različne načine prizadevajo za to, da bi kot družba postali odprti za življenje ter vsem, ki si prizadevajo, da bi vsi otroci imeli enake možnosti za razvoj vseh njihovih sposobnosti, zlasti na področju šolanja in izobraževanja. "Zahvaljujem se vam, da zahtevate pravičnost za vse; vsem ki si prizadevate, da bi bila izpolnjena ustavna odločba o financiranju zasebnih šol," je izpostavil.

Zoretu pri maši prisluhnilo več kot 5.500 ljudi iz vseh koncev Slovenije in tudi tujine, številne vernike pa na Brezjah pričakujejo tudi popoldan. Na praznični dan Brezje vsako leto obišče več kot 10.000 ljudi, je povedala vodja tamkajšnjega romarskega urada Andreja Eržen Firšt, ki je vesela, da njihovo število iz leta v leto narašča.

"Vidimo, da je pomen tega praznika za slovenski narod precej velik," je izpostavila. Marijino vnebovzetje je v verskem izročilu globoko zakoreninjeno. "Ta praznik nam daje upanje, da bomo tudi mi nekoč dosegli nebesa," je povedal rektor svetišča na Brezjah in gvardijan frančiškanskega samostana Robert Bahčič.

Spomnil je, da so v preteklosti ljudje na ta dan veliko romali, v zadnjih 15 letih pa se število romarjev, ki peš prihajajo na Brezje, znova povečuje. Vsak romar ima svojo zgodbo in pride z določenim ciljem, običajno zaradi molitve, prošnje ali zahvale. V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko cerkva in kapelic, slovensko Marijino narodno svetišče na Brezjah pa je zaradi izpričanih čudežnih ozdravitev že stoletje in pol glavno romarsko središče vernih Slovencev.

Letos prišlo tudi 350 Romov

Povečano število romarjev so na Brezjah ob bližajočem se Marijinem prazniku opazili že minuli konec tedna. Ves konec tedna so sprejemali skupine romarjev, ki tradicionalno pred praznikom peš pridejo na Brezje. Vsako leto se dva dneva pred velikim šmarnom pri Mariji Pomagaj zberejo tudi romske družine iz vse Slovenije. Letos so našteli več kot 350 Romov.

Praznovanje Marijinega vnebovzetja zaradi velikega števila ljudi predstavlja precejšen organizacijski in logistični zalogaj. Pri zagotavljanju prihoda obiskovalcem pomaga policija, na prizorišču pa jim je v pomoč tudi malteški viteški red. Na samem prizorišču pri zunanjem oltarju so že pred nekaj leti postavili streho, da ljudem olajšajo spremljanje maše, letošnja novost pa je bilo tolmačenje maše za gluhe in naglušne z znakovnim jezikom.