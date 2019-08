Danes praznujemo Marijin odhod v nebesa

Bogoslužje na Brezjah ob Marijinem vnebovzetju Foto: STA

Petnajstega avgusta praznujemo praznik device Marije, in sicer tako katoličani kot pravoslavci. Gre za enega od največjih krščanskih praznikov, ki je od leta 1992 pri nas tudi dela prost dan. Poznamo ga tudi pod nekaterimi drugimi imeni, najbolj znano je na primer veliki šmaren.

Na Marijin praznik se verniki spominjajo, da je Marija ob koncu svojega življenja zaspala (in ne umrla) ter bila nato z dušo in telesom vzeta v nebesa, kjer se je znova združila s sinom. Hkrati pa Cerkev s tem praznikom poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake ženske.

Na ta dan po številnih slovenskih mestih prirejajo maše, blagoslove, procesije in romanja, posvečene devici Mariji. Največja in najbolj znana so množična romanja na Sveto Goro nad Novo Gorico, Ptujsko Goro in pa predvsem na Brezje, kjer je bazilika Marije Pomagaj, ki je hkrati tudi slovensko Marijino narodno svetišče. Omenjeno cerkev je v baziliko leta 1988 odlikoval sam takratni papež Janez Pavel II., ki se ji je leta 1996 ob svojem obisku Slovenije tudi osebno poklonil.