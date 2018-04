Nadaljevanje za smrt igralca Tiča danes brez Cakića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker bosta danes zaslišana psihiater in psiholog, ki bosta govorila o obtoženčevi psihi, družinskih razmerah in najintimnejših podrobnostih, je Cakićev zagovornik Gorazd Fišer predlagal izključitev javnosti. Temu je nasprotovala tožilka, češ da se je na dozdajšnjem sojenju že globoko razgalilo vse podrobnosti žrtve. Senat je sklenil, da se javnosti ne izključi.

Sodišče je nato zaslišalo psihiatričnega izvedenca Gorazda Mravljeta. Ta se je s Cakićem pogovoril septembra lani. Opazil je, da je mladenič dogajanje, ki je privedlo do smrti znanega igralca, opisoval prostodušno, neobremenjeno, kot da se to ne bi zgodilo njemu, saj ni deloval pretirano zaskrbljen.

Kaj se je zgodilo?

Ljubljanski policisti so 18. junija lani 44-letnega igralca našli mrtvega v stanovanju na Trubarjevi ulici v Ljubljani. Ugotovili so, da naj bi ga Cakić med prepirom večkrat zabodel z ostrim predmetom, zato je Tič zaradi izkrvavitve na kraju umrl. Po navedbah policije sta se Tič in Cakić poznala. Ko sta v noči umora zapustila ljubljanski lokal, sta šla v stanovanje, kjer se je zgodil usodni spor.

Cakićev motiv za dejanje uradno še ni znan, po neuradnih informacijah pa naj bi zatrjeval, da ga je Tič hotel spolno zlorabiti. V medijih se pojavljajo tudi zapisi, da je bil Cakić v preteklosti član tujske legije in da je preprodajal prepovedane droge.