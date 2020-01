Nad Jezerskim se je smrtno ponesrečil vrhunski alpinist Grega Lačen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lačen se je ponesrečil v petek pozno popoldan. Nesreča se je zgodila pri sestopu na Mlinarjevem sedlu proti Zgornji Ravni. Kot so sporočili s policije, gre za zahtevno zavarovano planinsko pot, ki je v trenutnih razmerah pod snegom in po kateri se z alpinistično opremo spušča s kombinacijo plezanja in hoje.

Pri prečenju je s te zelo strme poti alpinist padel čez visoko prepadno steno in na zbitem zasneženem melišču mrtev obležal pod njo. S policije so še sporočili, da je bil ustrezno opremljen.

Pokojnika so z gore prinesli reševalci GRS Jezersko, nepoškodovanega soplezalca Andreja Gradišnika pa so gorski reševalci peš pospremili v dolino.

V svoji alpinistični karieri je bil Lačen član odprave Ski Everest 2000 z Davom Karničarjem, leta 2012 pa je vodil prvo samostojno koroško odpravo v Karakorum, istega leta pa je vodil tudi odpravo Koroška 8000 v Broad Peak.