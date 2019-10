Na zaslišanju danes Hrvatica Šuica, neuradno naj bi bila znana ocena Lenarčiča

Evropski poslanci bodo danes zaslišali Italijana Paola Gentilonija z resorjem za gospodarstvo, Estonko Kadri Simson z resorjem za energijo, Litovca Virginijusa Sinkevičiusa s portfeljem za okolje in oceane, Avstrijca Johannesa Hahna z resorjem za proračun in upravo, Grka Margaritisa Schinasa, kandidata za podpredsednika za zaščito našega evropskega načina življenja, in Hrvatico Dubravko Šuica, kandidatko za podpredsednico za demokracijo in demografijo.

Med današnjimi kandidati najbolj problematična Šuica

Najbolj problematična v tej šesterici se zdi Šuica zaradi očitkov glede načina pridobitve premoženja. Veliko hrupa sicer dviga naziv Schinasovega resorja. Ranljiv je tudi Litovec, ker ne sodi v nobeno veliko evropsko politično družino, povezujejo ga sicer z zelenimi.

Foto: STA Danes popoldne bo predvidoma znana neuradna ocena Janeza Lenarčiča, kandidata za komisarja za krizno upravljanje, ki so ga zaslišali v včeraj zvečer. Prvi komentarji so bili pozitivni, zapletov ni pričakovati. Uradna in dokončna ocena bo sicer objavljena šele sredi meseca, a če se bo slučajno zapletlo, bo to znano že danes. "Če ne bo novic, je to dobra novica," pravi predsednik odbora za razvoj Tomas Tobe.

Za zdaj morajo na popravni izpit Poljak Janusz Wojciechowski iz vrst zmernih evroskeptikov ECR, francoska liberalka Sylvie Goulard in švedska socialdemokratka Ylva Johansson.

Že pred zaslišanji pa so evropski poslanci dokončno zavrnili Madžara Laszla Trocsanyija iz vrst desnosredinske EPP in Romunko Rovano Plumb iz socialdemokratskih vrst.