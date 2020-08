Na žalni seji v državnem svetu počastili spomin na Bojana Kontiča

O življenju in delu Bojana Kontiča, ki je bil tudi župan Mestne občine Velenje, je v imenu občine spregovorila Andreja Katič. V imenu Združenja mestnih občin Slovenije je žalni zbor nagovoril Gregor Macedoni, v imenu poslanske skupine SD pa je spregovoril Samo Bevk. Glasbeni točki je izvedel trobilni kvartet Orkestra Slovenske policije, so navedli na spletni strani DS, piše STA.

Žalno sejo je sklenil predsednik DS Kovšca. Med drugim je dejal, da je Kontič "svoj jutri prepustil nam". "Njegovo delo je ostalo nedokončano. Mnogo bi lahko še postoril, mnogim stranem knjige prihodnosti vtisnil svoj pečat. Vendar je usoda, ki ne pozna priziva, ne odloga, odločila drugače," je povedal.

"Pogrešali bomo njegove pronicljive in včasih ostre razprave v DS"

Po njegovih navedbah bo Kontič v svojih delih ostal med njimi. "Pogrešali bomo njegove pronicljive in včasih ostre razprave v DS. Vedno je vedel, kaj hoče doseči, in svoja stališča je znal čvrsto argumentirati. Včasih je zmagoval, včasih sprejemal kompromise, znal pa je tudi prenašati poraze brez očitkov in grobih besed," je navedel Kovšca, piše STA.

Kontič je bil v DS član komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter komisije za državno ureditev. Kot župan Mestne občine Velenje in politik z dolgoletnimi poslanskimi izkušnjami je bil po ocenah Kovšce za delo komisij nepogrešljiv praktik.

Foto: STA

"Velenje in Šaleška dolina sta bili njegova prva skrb, dobrobit delovnih ljudi in občanov pa rdeča nit, ki ga je vodila pri vseh odločitvah. Zapomnili si ga bomo kot politika, ki je znal prisluhniti malemu človeku in duhu svojega kraja. Pogrešali ga bomo," je še dejal Kovšca. Kontiču se je zahvalil za smerokaze, ki jim jih je na poti zapustil, piše STA.

Danes je potekala tudi žalna seja velenjskega občinskega sveta, ki se je je med drugim udeležil predsednik republike Borut Pahor.

Kontič je bil vidni član stranke SD in dolgoletni poslanec državnega zbora. V nedeljo je zaradi bolezni umrl v 59. letu starosti, pokopali ga bodo v četrtek ob 17. uri na pokopališču Podkraj. Žara bo v poslovilnem prostoru na dan pogreba od 12. ure.

Žalna knjiga tudi v državnem svetu

Žalne knjige so od ponedeljka odprte v prostorih sejne sobe velenjske občine na Titovem trgu v Velenju, na sedežu stranke SD Velenje na Prešernovi 1 in sedežu SD na Levstikovi 15 v Ljubljani. Žalne knjige bodo do vključno četrtka odprte vsak dan do 18. ure, piše STA.

Ker je bil Kontič od leta 2014 tudi državni svetnik, je žalna knjiga odprta tudi na sedežu državnega sveta. V žalno knjigo so se vpisali tudi Zorčič, Kovšca in Pahor.

Vsi trije so se vpisali tudi v žalno knjigo, ki je v DZ odprta v spomin nekdanjemu predsedniku DZ Francu Feriju Horvatu. Pahor se je vpisal tudi v žalni knjigi, odprti v spomin na oba pokojna na sedežu stranke SD, so sporočili iz urada predsednika republike, še piše STA.