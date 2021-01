Na zahodu znova dež, na vzhodu nekaj sonca in vetra

Danes bo na Štajerskem in v Pomurju občasno delno jasno, popoldne se bo tam krepil jugozahodni veter. Drugod bo pretežno oblačno in ponekod megleno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na vzhodu in na Primorskem pa od 8 do 12 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno. Padavine se bodo na zahodu okrepile in širile proti vzhodu. V vzhodni Sloveniji bo do popoldneva še suho vreme. V bližini morja bodo možne nevihte. V Alpskih dolinah bo snežilo. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala burja, ob morju pa jugo. Jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem od 9 do 12 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe.