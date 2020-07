Na vrhuncu turistične sezone zapirajo pot do znamenitega gradu #video

Na Ptuju sredi turistične sezone, ko so zabeležili celo več unovčenih turističnih bonov kot v Ljubljani, zaradi padanja nevarnih skal z grajskega obzidja zapirajo še drugo od treh poti do priljubljenega Ptujskega gradu. Gre za najbolj prepoznavno znamenitost našega najstarejšega mesta, ki zaznamuje ptujsko veduto. Želja po raziskovanju te znamenitosti pa je očitno tako močna, da obiskovalci kljub opozorilom in znakom vseeno hodijo po poteh, kjer lahko nanje pade strešna kritina ali skala.

Dve večji skali, ki sta prejšnji teden padli s Ptujskega gradu, sta danes postavljeni tik ob poti do prepoznavne znamenitosti najstarejšega mesta v Sloveniji, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. Del obzidja nad starim mestnim jedrom je popustil med nočno nevihto. "Deli so padli na pot, ki pelje do gradu, oziroma prek poti v bližino stavb," je pojasnil direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož Aleksander Lorenčič.

Od treh poti, ki vodijo na grad, je varna le še ena

Dostop na grad z Muzejskega trga so tako zaradi nevarnosti zaprli. A prometni znak prepovedan promet za pešce očitno ni ovira za obiskovalce. Ti to pot izbirajo tudi za fotografijo in sestop z gradu. Že od februarja je zaradi odpadanja kritine z gradu tudi na južni poti prehod mogoč le na lastno odgovornost. Povsem varen prihod zagotavlja le severna pot.

Lani so Ptujski grad obiskali turisti iz kar 90 različnih držav. Pokrajinski muzej, ki upravlja z gradom, ne zmore sam financirati obnove grajskega kompleksa in 1.200 metrov grajskega obzidja. Foto: STA

V Hotelu Mitra, ki stoji pod gradom, opozarjajo, da bi bila ureditev varne poti na grad nujna za turistični razvoj Ptuja. "Ptujski grad je seveda glavna atrakcija Ptuja, stoji nad glavno mestno veduto in je tukaj zagotovo največja znamenitost. Vsak, ki pride na Ptuj in ki prej še ni bil na gradu, si ga gre ogledat," je pojasnil Jurij Vesenjak iz Hotela Mitra.

Poškodovani del obzidja čaka na obnovo

Lani so Ptujski grad obiskali turisti iz kar 90 različnih držav. Pokrajinski muzej, ki upravlja grad, ne zmore sam financirati obnove grajskega kompleksa in 1.200 metrov grajskega obzidja. Popravilo obzidja je sicer v načrtih kulturnega ministrstva, tega so, tako kot zavod za varstvo kulturne dediščine, spet obvestili o nujnosti sanacije.

"Zadnji je po naših informacijah že v marcu pripravil kulturno-varstvene pogoje za pripravo projekta za sanacijo tega dela obzidja," je pojasnil Lorenčič. Manjši del obzidja je bil sicer v zadnjih letih uspešno obnovljen, a šele ko je ogrožal hiše pod gradom. Del obzidja, s katerega zdaj odpadajo skale, pa je bil zadnjega večjega vzdrževanja deležen pred 55 leti, so še poročali na Planetu.