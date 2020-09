Na vrhu koalicije brez večjih vprašanj glede predloga rebalansa

Na vrhu koalicije je danes beseda tekla tudi o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos, ne pa tudi o predlogu proračuna za prihodnji dve leti, kot je bilo sprva napovedano, so za STA pojasnili na ministrstvu za finance. Po besedah vodje poslancev SDS Danijela Krivca ni bilo večjih vprašanj in po njegovem ne bo težav pri sprejemanju.

Delovna telesa DZ te dni že obravnavajo predlog rebalansa s svojih področij, pred odborom DZ za finance pa bo v soboto. DZ ga bo predvidoma obravnaval na redni septembrski seji, ki se bo začela v ponedeljek, piše STA.

Letošnji odhodki proračuna se bodo povečali

Po predlogu se bodo letošnji odhodki proračuna povečali z 10,36 milijarde evrov na 13,39 milijarde evrov. Najbolj se dodeljena sredstva povečujejo tistim ministrstvom, katerih stroški so se zaradi epidemije najbolj povečali, to pa so ministrstva za finance, za delo, za zdravje ter za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na vrhu koalicije na Brdu pri Kranju so se seznanili tudi s poročilom v zvezi s strategijo debirokratizacije, na mizo pa so dobili širši nabor ukrepov za debirokratizacijo. V roku 14 dni jih bodo pregledali in predložili ukrepe, za katere se bodo poenotili, je povedal Krivec. Pristojni so po njegovih besedah predstavili veliko zanimivih zadev, ki jih morda niso poznali niti tisti z daljšim stažem v politiki. Izpostavil je predvsem veliko prekrivanja posameznih zakonov.

Roberta Polnarja iz DeSUS je poročilo, ki se nanaša na davčno, gospodarsko in okoljevarstveno področje ter na področje pravne normative, pozitivno presenetilo. Po njegovih besedah se denimo čisti 27.000 pravnih aktov, pri čemer so nekateri še iz leta 1951, je povedal novinarjem, še navaja STA.

Po rebalansu za MNZ 40 milijonov evrov več, za javno upravo osem manj



Parlamentarni odbor za notranje zadeve se je danes kot zainteresirano delovno telo seznanil s predlogom rebalansa proračuna za letos za ministrstvi za notranje zadeve ter za javno upravo. Ministrstvu za notranje zadeve predlog rebalansa prinaša dodatnih 40 milijonov evrov, javni upravi pa jemlje osem milijonov evrov. Po rebalansu bo ministrstvu za notranje zadeve na voljo 449,31 milijona evrov, medtem ko je prvotni proračun za letošnje leto predvideval 408,93 milijona evrov sredstev za resor.



Tudi Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor se je seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos v delu, ki se nanaša na resorja pristojnih ministrstev. Za področje prometa in energetike bo namenjenih 17 milijonov evrov več sredstev, na okoljskem ministrstvu pa je ključna sprememba na področju ravnanja z odpadno embalažo.(STA)