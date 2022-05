Kdo je drugi kandidat, za zdaj ni znano. Nekateri mediji so napovedovali, da se bo verjetno prijavil direktor urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija, ta pa tega ne komentira.

Na zavodu bodo obe vlogi proučili in preverili, ali vlagatelja izpolnjujeta vse pogoje. Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough bo nato odločil, ali bo zaprosil programski svet za predhodno soglasje k imenovanju direktorja nacionalne televizije, so zapisali na zavodu.

Rok za prijavo se je iztekel danes, torej v skladu s 24. aprila objavljenim besedilom razpisa, so danes pojasnili na zavodu. V četrtek so sicer objavili, da so rok zaradi praznikov podaljšali do 27. maja.

Gorščakova se je kot edina prijavila že na prejšnji razpis, a njena vloga ni bila popolna. Direktorica TVS je bila do razrešitve s tega mesta 20. avgusta lani, vendar pa razrešitev izpodbija na sodišču. Za v. d. direktorja TVS je bil septembra lani imenovan Valentin Areh, ko pa mu je potekel polletni mandat, je tudi vodenje TVS prevzel Grah Whatmough.