V zadnjem letu se je hrana v povprečju podražila za skoraj pet odstotkov, a žal je to šele začetek. V naslednjih mesecih nas čakajo še dodatni dvigi cen. Dražijo se vse surovine, embalaža, energenti in delovna sila, seštevek vsega pa so vse tanjše denarnice potrošnikov. Kot je povedala predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, Mariča Lah, moramo začeti razmišljati v smeri večje samooskrbe.