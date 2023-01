20. obletnica smrti: "Zemljariča so pokopali z vojaškimi častmi, Pučnika pa ..."

Ob 20. obletnici smrti politika Jožeta Pučnika so se nanj z žalno slovesnostjo spomnili na Trgu republike. Govorci, med njimi predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle in predsednik SDS Janez Janša, so se Pučnika spomnili kot politične osebnosti, ki je zaznamovala pot Slovenije v osamosvojitev in demokratizacijo.

Po besedah Peterleta je bil Jože Pučnik veliko ime, bil je žrtev totalitarnega sistema, a ni bil revanšist. Osamosvojitev, v kateri je sodeloval kot šef Demokratične opozicije Slovenije (Demos), pa je videl kot projekt, ki naj Slovence osvobodi, poveže in omogoči novo evropsko prihodnost.

Peterle ob tem kritično gleda na odnos vodilnih do Pučnika. Kot je pojasnil, namreč kljub njegovi pomembni vlogi pri osamosvojitvi države, takratna politična večina ob njegovi smrti ni pristala, da bi ga pokopali z vojaškimi častmi. Pri tem je potegnil vzporednico z nedavnim pogrebom Janeza Zemljariča, ki je bil izveden z vojaškimi častmi, zaradi česar je kritičen do aktualne oblasti.

Ob 20. letnici smrti dr. Jožeta Pučnika: Dr. Pučnik je bil in ostaja simbol in zgled državnika, ki se zaveda, da je za skupno prihodnost najbolj koristen pogovor s tistim, s katerim se v izhodišču najmanj strinjaš. https://t.co/IhaDGif0cz pic.twitter.com/2JS8dfWYOC — Nataša Pirc Musar (@nmusar) January 11, 2023

Velika muka

To je na žalni slovesnosti na Trgu republike izpostavil tudi Janša in dodal, da so ob Pučnikovi smrti poslanci z "veliko muko" dosegli vsaj žalno sejo DZ, ni pa jim uspelo pri zahtevi, da se mu podelijo časti, ki gredo očetu slovenske države. Po Janševih besedah je takrat eden od poslancev vladajoče LDS dejal, da "imejte še ta cirkus, čez dvajset let nihče več ne bo vedel, kdo je bil doktor Jože Pučnik". Danes, nasprotno, vsi vedo, kdo je Pučnik, nihče pa več ne ve, kaj je bila LDS, je menil Janša.

Pučnika so po Peterletovih besedah za vodjo Demosa postavili z razlogom. "Zame je tektonska osebnost slovenskega osamosvajanja in osebnost, ki je državo želela demokratizirati," je dejal. Ob tem je opozoril, da nam je osamosvojitev res uspela, zastali pa smo pri demokratični preobrazbi. "Na to kaže tudi kraj, na katerem danes obeležujemo 20. obletnico Pučnikove smrti. Dokler namreč na Trgu republike stoji spomenik revolucije, to ne more delovati kot Trg republike," je dejal Peterle.

S ponosom nas navdaja, da smo v naši politični družini imeli človeka, kot je bil dr. Jože Pučnik, ki je bistveno prestregel strankarske okvirje in bil ne le legenda @strankaSDS, ampak tudi slovenska in evropska legenda.



👇👇👇https://t.co/tgVY3h5mc9 rzave — Milan Zver (@MilanZver) January 11, 2023

"Bo prišel čas ..."

Janša je dejal, da Pučnikovo ime nosi osrednje slovensko letališče in več ulic ter trgov slovenskih mest, a ne dovolj. Ob tem se je zahvalil županom, zaslužnim za poimenovanja, in k temu povabil še druge. Spomnil je, da je bilo ob Pučnikovi smrti rečeno, da bodo po njem poimenovali enega od osrednjih trgov, kar jim za zdaj še ni uspelo, "pa zaradi tega to zaobljubo ponovimo. Jaz verjamem, da bo prišel čas, ki ni tako oddaljen, ko jo bomo lahko uresničili."

Pučniku se je Janša še zahvalil, da imamo danes kljub vsem težavam samostojno, neodvisno, slovensko državo. Dodal je, da danes veliko stvari ostaja enakih, kot so bile ob Pučnikovi smrti. "Takšnih, zaradi katerih je doktor Jože Pučnik v času samostojne Slovenije, v času države, ki je bila v velikanski meri tudi plod njegove žrtve in njegovih naporov, odšel drugič v tujino," je nagovoril zbrane.

20 let od smrti Jožeta Pučnika. Danes smo se mu pokonili. Poznal sem ga, bil je človek dialoga. Postal je simbol samostojne Slovenije. #ZAprihodnost pic.twitter.com/H8NjrZ5aoM — Anže Logar (@AnzeLog) January 11, 2023

Po vrnitvi iz Nemčije ...

Jože Pučnik je bil od leta 1989 do leta 1993 predsednik Socialdemokratske zveze Slovenije oz. Socialdemokratske stranke Slovenije, ki se je pozneje preimenovala v SDS. Po vrnitvi iz Nemčije, kamor je emigriral zaradi šikaniranja takratnih oblasti, je postal tudi predsednik Demokratične opozicije Slovenije (Demos), ki je zmagala na volitvah 1990. Leta 1992 je bil v prvi vladi Janeza Drnovška podpredsednik vlade. Vodenje SDSS je leta 1993 prepustil Janezu Janši, leta 1997 pa se je umaknil iz aktivne politike. Nazadnje je bil častni predsednik SDS.

Ob njegovi obletnici smrti je danes v prostorih SAZU potekalo tudi predavanje literarnega zgodovinarja Janka Kosa, njegovega življenja in zapuščine pa se je približno 150 udeležencev spomnilo tudi na Trgu republike.