Na trasi drugega tira izkopan že peti predor od sedmih

Izvajalci gradbenih del so izkopali še zadnje metre predora Osp (T56), ki je dolg 513 metrov. Na trasi drugega tira je sedem predorov, zdaj je torej izkopan že peti predor!

Izvajalci gradbenih del so danes izkopali kaloto - zgornji del predorske cevi - še v zadnjem predoru na Sklopu 2. Projekt Drugi tir je razdeljen na tri velike sklope. Prvi obsega gradnjo predorov Lokev (T1) in Beka (T2), drugi pa gradnjo predorov T3 do T7 brez servisne cevi in predor T8 s servisno cevjo ter viaduktov Gabrovica in Vinjan. Tretji sklop bo obsegal izvedbo tirov in tirnih naprav, vozne mreže in telekomunikacijskih naprav.

Izkopna dela opravljajo le še v dveh predorih

Predori Stepani (T3), Tinjan (T4), Mlinarji (T7) in Škofije (T8) so že izkopani. V nekaterih je že zaključena tudi notranja obloga. Pri predoru Osp gre za prvotno načrtovana dva predora, ki sta se v kasnejših fazah projektiranja združila v en predor, katerega posebnost je izrazito pobočna lega in na določenih delih nizko nadkritje.

Izkopna dela opravljajo le še v dveh najdaljših predorih. V predoru Beka (T2) je treba izkopati še približno 500 metrov v glavni in servisni cevi, v predoru Lokev (T1) pa približno tisoč metrov v obeh ceveh.