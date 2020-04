Na Šentviškem hribu zagorelo že osemkrat. Policisti sumijo na kaznivo dejanje.

Na Šentviškem hribu je letos zagorelo že osemkrat. Nazadnje v sredo, a je pri tem zagorelo le podrastje na območju torkovega pogorišča. Gasilci iz požarne straže so ogenj pogasili. Policisti sumijo, da je pet požarov, ki so se zgodili med marcem in aprilom, posledica kaznivega dejanja, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Policisti požare še preiskujejo, identitete storilca še ne poznajo. Vseh pet primerov obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, zanj je zagrožena kazen zapora do petih let, piše STA.

Pri preiskovanju sodelujejo z občani

Ob tem pozivajo vse, ki imajo o požarih še kakšno informacijo, naj to sporočijo na policijsko postajo Ljubljana Šiška na telefonsko številko 01 583 37 00 ali 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200.

Ljubljanski policisti so tudi opozorili, da so marca in aprila obravnavali več požarov in nedovoljenega kurjenja v naravi, kljub veliki požarni ogroženost. Večinoma so požari nastali pri sežiganju vejevja in drugih spomladanskih opravilih.

Kot so poudarili na policiji, ti požari dodatno obremenijo interventne službe, predvsem gasilce in policiste, ki so zelo obremenjeni tudi s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa. Občane so tako pozvali, naj bodo pazljivi pri opravilih v naravi, še navaja STA.