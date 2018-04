Na razpis za nakup policijskega helikopterja se ni prijavil nihče #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novinarka: Veronika Lavrenčič/Video: Planet TV

Nizozemca sta v športni obutvi in brez vsake gorniške opreme zašla v še vedno zasnežene Karavanke, v prepadne stene pod grebenom Košute. Življenje jima je rešil vojaški helikopter, novega policijskega pač še ni in ga še lep čas ne bo. Včeraj se je rok za 20-milijonski posel iztekel brez ene same prijave.

Ko gre za življenje in smrt, šteje vsaka sekunda, pove vodja helikopterske enote policije Robert Kralj, ki je včeraj reševal dva tujca, ki sta obtičala na južnem pobočju Košutnikovega turna.

Razpise bodo tako nadaljevali, dokler ne bodo uspešni

Ministrstvo za notranje zadeve je sredi marca objavilo razpis za nakup novega policijskega helikopterja, ki ga nujno potrebujejo. Za plovilo in usposabljanje so bili pripravljeni plačati največ 19,5 milijona evrov ter še dodatnih 1,3 za vzdrževanje. A se na ta razpis ni prijavil nihče.

"Če razpis v drugo ne bo uspešen, bomo nadaljevali s starimi, dokler bo to mogoče, ko pa bodo stara vozila dosegla svoj konec, bo tudi naše dejavnosti konec," je povedal Kralj.

Zato je še enkrat ponovil, da nov helikopter nujno potrebujemo. Razpise bodo tako nadaljevali, dokler ne bodo uspešni.