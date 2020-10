Na poroki v Mozirju se je kljub prepovedi gnetlo sto svatov

Policisti so v soboto okoli 18.30 prejeli anonimno obvestilo, da v enem izmed gostinskih lokalov na območju Mozirja poteka poroka, na kateri je okoli 100 gostov. Policisti so na kraju ugotovili kršitev neupoštevanja Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi in bodo zaradi kršitve zoper lastnika podali predlog zdravstvenemu inšpektoratu, so sporočili s policijske uprave Celje.

Odlok o začasni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi je začel veljati 9. oktobra – začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi, do deset ljudi pa je zbiranje dovoljeno samo v primeru vzdrževanja minimalne varnostne razdalje in upoštevanja drugih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za omejevanje širjenja koronavirusa.