Na Počivalškovem ministrstvu prejeli pošiljko z belim prahom

Na ministrstvu za gospodarstvo so prejeli sumljivo pošiljko, so za STA potrdili na ministrstvu. Iz pošiljke, o kateri so bili policisti obveščeni ob 15.30, se je ob odprtju vsul neznan bel prah. Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci. Tri osebe, ki so bile izpostavljene pri odpiranju pošiljke, so v karanteni, so sporočili s policije.