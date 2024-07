Na plaži v Strunjanu našli mrtvega moškega

Na plaži v Strunjanu (divja plaža med Strunjanom in Mesečevim zalivom) so koprski policisti v sredo našli mrtvega moškega. Moški pri sebi ni imel dokumentov in policisti njegovo identiteto še preverjajo.

Koprski policisti so na plažo prišli, ker so v sredo ob 17. uri dobili obvestilo o neodzivni osebi. Smrt je na kraju potrdila zdravnica. Pokojni je bil star med 70 in 80, visok približno 180 centimetrov in srednje postave. Na plažo naj bi prišel v sredo okoli 14. ure, in sicer peš, so sporočili s Policijske uprave Koper.