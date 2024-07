Takšna je višina subvencije za sončno elektrarno

Najboljši čas za sončno elektrarno je tu. Se sprašujete, zakaj prav zdaj? Subvencije še nikoli niso bile tako visoke. Družba Borzen, ki je v Sloveniji odgovorna za podeljevanje subvencij za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, je objavila nov javni poziv, s katerim zagotavlja finančne spodbude za postavitev sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom ali brez po novi zakonodajni shemi.

Kar do 40 odstotkov vrednosti investicije

Foto: GEN-I Sonce

Višina subvencije za sončno elektrarno je odvisna od tega, ali ste se odločili za kombinacijo sončne elektrarne s hranilnikom električne energije ali brez. Glede na obremenjenost električnega omrežja se spodbuja nakup elektrarne z baterijo, zato so tudi subvencije v tem primeru višje. Pa poglejmo natančno:

Subvencija za sončno elektrarno s hranilnikom električne energije: V tem primeru si lahko obetate 675 evrov subvencije za vsak (1) kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije. Pri tem velja omeniti, da subvencija ne sme znašati več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

V tem primeru si lahko obetate inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo električne energije. Pri tem velja omeniti, da subvencija ne sme znašati več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Subvencija za sončno elektrarno brez hranilnika električne energije: Ob nakupu le sončne elektrarne, torej brez hranilnika, bo vaša subvencija znašala 250 evrov za vsak (1) kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije. V takšnem primeru subvencija ne sme znašati več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

A pozor, število subvencij je omejeno, zato ne odlašajte in naredite prvi korak ter postanite samooskrbni.

Ni vseeno, kdo je vaš partner na poti do samooskrbe Ne le nihanja cen električne energije in nove subvencije za samooskrbo tudi prehod na nov pettarifni sistem obračunavanja električne energije kar kliče po večji neodvisnosti od trga električne energije. A pri tem ni vseeno, katero podjetje bosta izbrali kot partnerja na poti do celovite samooskrbe. V Sloveniji največje premike v smeri samooskrbe dela GEN-I Sonce, vodilni ponudnik sončnih elektrarn na ključ, ki poskrbi za vašo brezskrbno naložbo v zeleno prihodnost. V okviru storitve na ključ GEN-I Sonce vsem strankam uredi dokumentacijo in prijavo ter zagotovi ustrezno subvencijo za njihovo investicijo. To pomeni, da je v postopek in pogodbeno ceno vključeno vse, od začetnega svetovanja do končne montaže, vključno s pridobivanji soglasij ter urejanjem dokumentacije. Foto: GEN-I Sonce Z edinstvenim modelom samooskrbe GEN-I si boste zagotovili še dodatne prihranke z odkupi viškov neporabljene električne energije, s katerimi si boste zagotovili še hitrejšo odplačilno dobo začetne investicije v sončno energijo.

Vse govori v korist kombinacije s hranilnikom

V ponudbi GEN-I Sonce ponujajo produkta sončne elektrarne in sončne elektrarne s hranilnikom energije, pri čemer jih odlikujejo strokovna izvedba, dolgoročna podpora in certificirana kakovost, ki jo dokazujejo s pridobljenimi ISO certifikati.

A kako se odločiti, za sončno elektrarno s hranilnikom ali brez? Danes, po ukinitvi letnega netmeteringa, je odgovor na to vprašanje preprost. Hranilnik električne energije namreč opravlja funkcijo, ki jo je prej zagotavljalo letno obračunavanje električne energije. Zato je hranilnik najboljša rešitev za vse, ki si želite največje možne samooskrbe.

Ko vaša nova sončna elektrarna ustvari presežek električne energije, se ta shrani v baterijskih hranilnik, zato je hranilnik rešitev tudi za vse tiste, ki ste v preteklosti prejeli zavrnjeno ali omejeno soglasje za oddajo električne energije v omrežje. A kaj storiti, ko je baterija polna, sončna elektrarna pa še vedno ustvarja viške električne energije? Tudi te lahko izkoristite in si z njimi zagotovite še več prihrankov.

Edinstven model samooskrbe GEN-I zagotavlja še dodatnih tisoč evrov letnih prihrankov

Nov, edinstven model samooskrbe GEN-I presežno električno energijo, za katero ni več prostora v hranilniku, zagotavlja odkup. V zameno za oddano električno energijo vam bodo v GEN-I na vašem mesečnem računu za elektriko podarili dobropis.

Foto: GEN-I Sonce

Kot prvi ponudnik tovrstne rešitve GEN-I lastnikom sončnih elektrarn s hranilniki ali brez zagotavlja dodaten prihranek s pomočjo dobropisa, ki ga lastnik prejme v zameno za odkup viškov električne energije.

V poletnih mesecih, ko je proizvodnja električne energije velika, vaše potrebe po njej pa manjše, to celo pomeni, da bo vaš strošek za električno energijo enak nič evrom. Še več, preostala vrednost odkupljene energije se vam bo kot dobropis prenesla v naslednji mesec in vam znižala višino stroška tudi takrat.

S to novo samooskrbno rešitvijo lahko prihranite celo več kot tisoč evrov na leto, kar je korak naprej k večji energetski učinkovitosti in finančni neodvisnosti, visok letni poračun ob koncu leta pa je stvar preteklosti.

S kalkulatorjem za izračun prihranka preverite prihranke za svoj dom Ob vsem tem vas zagotovo zanima, kakšni pa bi bili prihranki za vas, za vašo družino. Da bi lažje prišli do odgovora na to vprašanje, ki vsakogar najbolj zanima, so v GEN-I Sonce ljubiteljem trajnosti na svoji spletni strani ponudili kalkulator za izračun prihranka. Z vpisom le nekaj ključnih parametrov boste hitro prišli do primerjave trenutnih stroškov električne energije s stroški, ki jih boste imeli po prehodu na edinstven model samooskrbe GEN-I.

S prihranki do še krajše povračilne dobe

Kljub temu da se vse več ljudi odloča za nakup sončne elektrarne skupaj s hranilnikom in to pomeni višjo začetno investicijo, je zaradi prihrankov pri stroških električne energije, subvencijah in še dodatnih prihrankih, ki jih omogoča zgoraj opisani model samooskrbe GEN-I, povračilna doba investicije ostaja nizka.

V GEN-I Sonce je preračunana vračilna doba za sončno elektrarno s pridobljeno subvencijo Borzena in novim modelom samooskrbe GEN-I z odkupi viškov električne energije, v povprečju osem let, za sončno elektrarno s hranilnikom pa 11 let.

Foto: GEN-I Sonce

Glede na pričakovano dobro sončne elektrarne, ki znaša 30 let, povračilna doba investicije tako znaša le del celotnega življenjskega ciklusa elektrarne, kar z drugimi besedami pomeni, da boste vsa nadaljnja leta šteli le še čiste prihranke.

Ob tem pa velja omeniti, da se vračilna doba spreminja glede na spremembe cene električne energije in glede na spremembo porabe električne energije. Trenutna regulacija cen električne energije, ki določa kar 90 odstotkov cene, zagotavlja, da so cene električne energije nižje od tržnih. Po zaključku regulacije cene se predvideva, da se bo vračilna doba za GEN-I Sonce sončne elektrarne in sončne elektrarne s hranilniki še skrajšala in bo za gospodinjstva še ugodnejša. Investicija v sončne elektrarne se bo tako povrnila hitreje, saj bodo letni prihranki večji.

Z GEN-I do najvišje kakovosti, ki jo zagotavljata mednarodna ISO standarda za kakovost in okolje V GEN-I Sonce pri izvajanju storitev dosledno sledijo zahtevam mednarodno priznanih standardov ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti in ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem. Njihove storitve so skladne z obema sistemoma vodenja, ki zagotavljata, da je vaša sončna elektrarna zanesljiva, učinkovita in okolju prijazna. Certifikata s svojimi smernicami potrjujeta, da uporabnikom zagotavljamo brezskrbno delujoče samooskrbne sisteme, ki so varni in upoštevajo preventivne ukrepe za zmanjševanje tveganja za požar.

Foto: GEN-I Sonce