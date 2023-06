Ob 20.06 je v bližini Naselja Aleša Kaplje v v Hrastniku na parkirišču iz neznanega vzroka zagorelo osebno vozilo. Požar se je razširil še na sosednja vozila.

Gasilci PGD Hrastnik in Dol pri Hrastniku so zavarovali kraj dogodka, požar lokalizirali in pogasili. Na kraju je bila prisotna policija. Osebna vozila so popolnoma uničena.