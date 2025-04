Na območju Šiške v Ljubljani je v ponedeljek zvečer več oseb na ulici obstopilo 33-letnika in ga začelo pretepati. Eden od njih ga je hudo poškodoval z ostrim predmetom. Skupina oseb se je nato s kraja odpeljala. Poškodovanega 33-letnika so odpeljali v ljubljanski klinični center. Po do zdaj znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo.