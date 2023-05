Na obisku v Ljubljani evropski komisar Hahn

Kot je razbrati iz izhodišč za Hahnov obisk v Ljubljani, ki so objavljena med vladnimi gradivi, namerava komisija na področju kohezijske politike predlagati več prožnosti. Za države, ki imajo težave pri črpanju, naj bi bil omogočen hitrejši dostop do sredstev, pripravljala pa naj bi se tudi predlog širitve kohezijskih sredstev na velika podjetja za zelene naložbe.

Kot je razbrati iz izhodišč za Hahnov obisk v Ljubljani, ki so objavljena med vladnimi gradivi, namerava komisija na področju kohezijske politike predlagati več prožnosti. Za države, ki imajo težave pri črpanju, naj bi bil omogočen hitrejši dostop do sredstev, pripravljala pa naj bi se tudi predlog širitve kohezijskih sredstev na velika podjetja za zelene naložbe. Foto: STA

Na obisku v Ljubljani se mudi evropski komisar za proračun in upravo Johannes Hahn. Sestal se je s predsednikom vlade Robertom Golobom in ministrom za finance Klemnom Boštjančičem. Glavna tema sta bila vmesni pregled in revizija izvajanja večletnega finančnega okvira 2021-2027. Komisija bo predlog predvidoma predstavila v drugi polovici junija.

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da je evropski komisar, ki je sredi turneje po članicah, predstavil osrednje razloge za vmesni pregled in revizijo.

To so med drugim vključitev dodatnih potrebnih sredstev za pomoč Ukrajini, inflacija in njeni učinki na izdatke Unije, naraščajoči stroški zadolževanja za financiranje mehanizma za okrevanje po koronski krizi zaradi rasti obrestnih mer ter zamisel o vzpostavitvi evropskega sklada za suverenost, ki naj bi za večjo konkurenčnost in strateško neodvisnost gospodarstva EU financiral naložbe v bistvene tehnologije (čiste tehnologije, polprevodniki, biotehnologije idr.).

Evropska komisija naj ne bi predlagala novega orodja, temveč bi čim bolj izkoristila obstoječe strukture, pri čemer bi sredstva za kohezijo in kmetijstvo ostala nespremenjena, so navedli v premierjevem kabinetu.

Golob se je po njihovih trditvah strinjal, da vmesni pregled večletnega finančnega okvira ne sme vplivati na sredstva članic v okviru kohezijske in skupne kmetijske politike. Zavzel se je za večjo prožnost pri izvajanju omenjenih politik in sklada za okrevanje in odpornost. Obenem naj bi poudaril, da se zaradi finančne pomoči Ukrajini ne sme manjšati sredstev za preostale partnerke Unije, pri čemer je posebej izpostavil države Zahodnega Balkana.

Glede morebitnih novih lastnih virov za financiranje proračuna EU je premier, kot so zapisali v njegovem kabinetu, opozoril na pomen prihodkov iz sistema EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (ETS) za slovenski proračun, češ da so omenjena sredstva eden od glavnih virov financiranja zelenega prehoda v Sloveniji.

Komisarja iz Avstrije je sprejel tudi minister Boštjančič z ekipo. Tudi na tem srečanju sta bila glavna tema vmesni pregled in revizija večletnega finančnega okvira, ki ju pripravlja Evropska komisija. Ta naj bi predlog pripravila predvidoma 20. junija, voditelji držav in vlad članic pa naj bi se z njim seznanili na junijskem vrhu EU.