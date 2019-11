Na občinski njivi zasadili ameriški slamnik in iz njega pridelali 700 stekleničk sirupa #video

V Ajdovščini so podnebne spremembe sprejeli kot izziv in na njive zasadili rastline, ki do zdaj v Sloveniji niso uspevale. V Vipavski dolini so idealni pogoji za rast zdravilnega ameriškega slamnika.

"V Vipavski dolini ameriški slamnik kot poljščina ni prisotna. Bila je le na vrtovih kot okras. Nanjo smo naleteli po naključju," je za Planet povedal Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve na občini Ajdovščina.

Sodelovati so začeli z mladim podjetjem, ki je inovator na področju sladil, njihov glavni cilj je, kako zmanjšati vsebnost sladkorja v prehrani.

"Z občino imamo zelo dobre odnose. Pristopili so do nas. Zanimal jih je reprezentativen proizvod, ki bi odražal tudi neko angažiranost lokalnega okolja. Bilo bi zelo neumno, če bi jih zavrnil," pojasnjuje Primož Artač, direktor podjetja Tosla.

Iz 200 kilogramov 700 stekleničk sirupa

Foto: Planet TV Iz približno 200 kilogramov mase je nastalo 700 stekleničk sirupa. Prvi so ga na police postavili v Lekarni Ajdovščina. "Zanimanje je. Gre za prehransko dopolnilo, ki je namenjeno za krepitev imunske odpornosti proti bakterijam in virusnim okužbam," pravi Katja Krušič, direktorica Lekarne Ajdovščina.

V Ajdovščini so z ameriškim slamnikom prvi v državi izdelali strategijo prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam."Naredili smo zgodbo, ki lahko predstavlja primer dobre prakse za celotno Slovenijo," dodaja Furlan. Gre za prvi takšen pilotski projekt v luči obvladovanja tveganj in novih priložnosti v kmetijstvu. A v glavah in na papirju se skrivajo že načrti za naprej, pove direktorica regijske razvojne agencije.

"Mrežimo, iščemo poznanstva in predvsem ljudi, ki poznajo to področje," pojasnjuje Brigita Habjan Štolfa, direktorica Regijske razvojne agencije ROD. Prihodnji načrti so usmerjeni v velike namakalne sisteme in prepotrebne strukturne spremembe celotnega kmetijstva v tej dolini.