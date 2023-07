Dvainosemdesetletni potnik v vozilu voznice osebnega avtomobila se je v nesreči hudo poškodoval in so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer je umrl.

Dvainosemdesetletni potnik v vozilu voznice osebnega avtomobila se je v nesreči hudo poškodoval in so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer je umrl. Foto: Shutterstock

Šestinsedemdesetletna voznica osebnega avtomobila je vozila po Sončni poti v Pradah, proti regionalni cesti Betroki-Gračišče. Na regionalno cesto je zapeljala v trenutku, ko je iz Pobegov v smeri Bertokov pripeljal 44-letni voznik osebnega avtomobila in trčil vanjo. Dvainosemdesetletni potnik v vozilu voznice osebnega avtomobila se je hudo poškodoval, zato so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer je umrl.

Kaj se je še zgodilo v zadnjih 24 urah?

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 81 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, osem nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 48 kršitev javnega reda in miru ter 55 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 32-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli osem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 26 tatvin, 18 vlomov, štiri poškodovanja tuje stvari, dve povzročitvi telesnih poškodb, dva primera nasilja v družini, en rop, ena preprečitev uradnega dejanja oz. napad na pooblaščeno osebo ter ena grožnja.