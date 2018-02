Na meji ob Kolpi vse večji pritisk migrantov #video

Na državni meji ob Kolpi se zadnjega pol leta krepi pritisk migrantov. Na območju meje, ki je zaščitena z 89 kilometri fizičnih ovir, so v preteklih mesecih policisti obravnavali številne nezakonite prehode, pri zaščiti meje in odkrivanju migrantov pa naj bi bili zelo učinkoviti.

Policisti so na območju policijske postaje Črnomelj v prvih osmih mesecih lani obravnavali 11 in na območju metliške postaje 35 nezakonitih prehodov, od septembra do zdaj pa so jih na Metliškem obravnavali 76, na Črnomaljskem pa 120.

Kolpo poskušajo prečkati na nezaščitenih točkah

Vodja oddelka za državno mejo in tujce Policijske uprave (PU) Novo mesto Anton Štubljar je na današnji novinarski konferenci na mejnem prehodu za maloobmejni promet Žuniči povedal, da migranti skušajo prečkati Kolpo predvsem na mejnih točkah, ki niso zaščitene z žično ali panelno ograjo.

Pri tem si pomagajo s čolni, ki jih odtujijo na hrvaški strani Kolpe, ali pa skušajo reko kljub zimskim razmeram prebresti in tudi preplavati.

Slovenski policisti imajo dovolj sredstev za dobro zaščito

Največ je Alžircev in Maročanov. Foto: Reuters Ocenil je, da so slovenski policisti pri zaščiti meje in odkrivanju migrantov učinkoviti. Na voljo imajo dovolj moštva, podpore drugih enot in opreme, pri svojem delu pa dnevno sodelujejo s hrvaškimi kolegi na drugi strani Kolpe. Imajo tudi mešane slovensko-hrvaške patrulje. Policijo na migrante opozarjajo tudi domačini.

Zaradi okrepljenega delovanja policije na omenjenem območju se je nato migrantska pot premaknila gorvodno na črnomaljsko območje, kjer so od oktobra lani obravnavali 120 nezakonitih prehodov meje.

Največ je Alžircev in Maročanov v slabem zdravstvenem stanju

V obeh primerih je šlo v glavnem za Alžirce in Maročane, nekaj je bilo tudi Pakistancev, Libijcev, Iračanov in drugih. Večinoma so bili moški, stari od 18 do 35 let. Septembra lani so odkrili tudi nekaj družin.

Migranti, ki jih odkrijejo, so ponavadi premraženi in premočeni, v nekaterih primerih so bili v slabem zdravstvenem stanju. Vsem so ponudili humanitarno pomoč. Večina jih je zaprosila za mednarodno zaščito. Tujce po pregledu, ki ga opravijo s tolmači, nastanijo v ljubljanski azilni dom. Pri postopkih v glavnem sodelujejo in niso nasilni.