Na ljubljanskem Rožniku je potekalo tradicionalno prvomajsko srečanje #video

Za številne sta pohod in udeležba na Rožniku obvezna. Kljub starosti ne vidijo ovir, da se proslave ne bi udeležili. Obiskovalka Emilija Petelin je bila na Rožniku prvič leta 1966, takrat še s svojo komaj rojeno hčerko. "Z vozičkom in možem sva šla. Lepo nam je bilo in od takrat vedno hodimo. Sedaj, ko je hčerka stara 53 let hodi s svojo družino, jaz pa sama, ker moža ni več," pripoveduje Petelinova.

V nasprotju s starejšimi, ki so ta praznik včasih bolj častili, pa mladim prvi maj pada v pozabo. Veroniki Babnik dan ne pomeni prav veliko. Zdi se ji prav, da Slovenci obeležujemo praznik zato, da se zavemo naše države in korenin, saj se ji zdi, da tovrstnega duha pri nas primanjkuje.

Eden najpomembnejših praznikov

Tudi poslanka Levice Violeta Tomič vsako leto praznuje praznik dela in se zavzema, da ne bi šel v pozabo. "Obeležujemo praznik, ko so si delavci izborili 8 urni delavnik in pošteno plačilo za delo," razlaga Tomičeva in dodaja, da je praznik pomemben tudi za ženske, saj so si izborile enakopravnost. "Ta dan je eden najpomembnejših in nikoli ga ne smemo pozabiti," pravi.

Letos je program povezoval igralec Slovenskega ljudskega gledališče Celje

Podobnega mnenja je tudi igralec Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Branko Završan. "To obeležje mora ostajati sploh kar zadeva delavskih pravic," pripoveduje in dodaja, da zaradi represije in korporativnega delovanja podjetij obstajajo drugi interesi, ki delavske postavijo na stran. "Delavec potrebuje določeno podporo in boj zaradi tega, da preprosto preživi s svojim delom".

Župan občine Ljubljane Zoran Janković pa je v govoru poudaril, da so uprave in podjetja uspešni lahko samo takrat, kadar delajo za isti cilj.