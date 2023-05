Na Koroškem se bodo spomnili zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih tleh

Potem ko je Evropa že od 9. maja 1945 slavila zmago nad fašizmom in nacizmom, so na Koroškem vse do 15. maja 1945 potekali še zadnji boji 2. svetovne vojne na evropskih tleh. Takrat sta Mislinjska in Mežiška dolina postali zadnji izhodiščni točki za umik množic pripadnikov poraženih vojsk z jugoslovanskih bojišč, z njimi pa se je umikalo tudi veliko civilnih beguncev.

Med 12. in 15. majem so potekali hudi boji s hudimi izgubami na obeh straneh

Cilj umikajočih je bil čim prej priti na ozemlje Avstrije in se tam predati Britancem. Cilj Jugoslovanske armade, v katero so bile takrat vključene tudi slovenske partizanske enote, pa je bil zadržati jih na slovenskem ozemlju. V dneh med 12. in 15. majem je tako prišlo do hudih bojev na območju Doliča, Dravograda in Poljane pri Prevaljah, s hudimi izgubami na obeh straneh.

V spomin na te dogodke je na Poljani pri Prevaljah urejen spominski park z osrednjim spomenikom Svobodi in miru, ki je delo akademskega kiparja Stojana Batiča. Spomenik, ki so ga odkrili 18. maja 1985, z likom bombe iz brona, ki se razpre v obliki cveta, iz katerega izleti jata golobov, simbolizira mir in sožitje med ljudmi.

Prireditev na Poljani pri Prevaljah pripravljajo Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Združenje borcev za vrednote NOB Mežiške doline ter koroške občine.