Na Knovs danes prihaja premier Šarec

V minulih mesecih so odmevali napeti odnosi med Knovsom in Sovo, v središču pa je bila zaposlitev znanke premierja Šarca na agenciji. Po polemikah v javnosti in poizvedovanju Knovsa je inšpektorat za javni sektor na pobudo Sove na agenciji opravil nadzor nad zaposlitvijo štirih javnih uslužbencev in ugotovil več formalnih kršitev. Izrekel je ukrepe, ki se nanašajo na pravilno poslovanje agencije v prihodnje, za razveljavitev sklenjenih pogodb pa ni bilo zakonskih pogojev.

Sova je nepravilnosti že odpravila, kar so potrdili tako na inšpektoratu kot na Sovi, o tem pa naj bi direktor agencije Rajko Kozmelj že poročal članom Knovsa, še piše STA.

Nepravilnosti, ki so se omenjale v javnosti, pa po navedbah inšpekcije ni bilo. Premier je glede navedbe, da z zaposlitvijo njegove znanke ni bilo vse v redu, pred časom že dejal, da sam ni bil zraven pri tej zaposlitvi in da o tem težko sodi. "To je stvar inšpektorata in Sove," meni. Napovedal pa je, da se bo vabilu Knovsa odzval, in sicer iz spoštovanja do parlamentarizma in do same institucije, "ne pa do tistih, ki to komisijo vodijo".

Črnčec: Kot politična policija iz starih časov

Šarca je Knovs na pogovor vabil že v torek, vendar se je tedaj udeleževal letnega zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu. Je pa Knovsu uspelo opraviti pogovor z državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade Damirjem Črnčecem. Ta je pred začetkom seje opoziciji očital, da skozi parlamentarno komisijo deluje kot "politična policija iz starih časov", še piše STA.

Po pričanju pred komisijo Črnčec za medije ni bil dosegljiv, izjav v zvezi s pogovorom ni dajal niti predsednik Knovsa Matej Tonin. Nekaj pojasnil predsednika komisije je pričakovati po današnjem pogovoru s Šarcem, piše STA.