Na Knovs danes predvidoma prihaja državni sekretar Damir Črnčec

Na sejo so prav tako vabili predsednika vlada Marjana Šarca, ki pa se bo danes in v sredo udeležil letnega zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, še piše STA.

V minulih mesecih so odmevali napeti odnosi med Knovsom in Sovo, v središču pa je bila zaposlitev znanke premierja Šarca na agenciji. Po polemikah v javnosti in poizvedovanju Knovsa je inšpektorat za javni sektor na pobudo Sove na agenciji opravil nadzor nad zaposlitvijo štirih javnih uslužbencev in ugotovil nekaj kršitev. Izrekel je ukrepe, ki se nanašajo na pravilno poslovanje agencije v prihodnje, za razveljavitev sklenjenih pogodb pa ni bilo zakonskih pogojev.

Glede navedbe, da z zaposlitvijo njegove znanke ni bilo vse v redu, je premier pred časom dejal, da sam ni bil zraven pri tej zaposlitvi in težko sodi. "To je stvar inšpektorata in Sove," je menil. Napovedal pa je, da se bo vabilu Knovsa odzval, in sicer iz spoštovanja do parlamentarizma in do same institucije, "ne pa do tistih, ki to komisijo vodijo", še piše STA.