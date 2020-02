Na smučišču Kanin je v ponedeljek padel in se huje poškodoval 48-letni smučar iz Srbije. Še pred to nesrečo pa se je med smuko lažje poškodovala tudi 52-letna avstrijska smučarka, so danes sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. Oba sta končala v bolnišnici, Srb v jeseniški, Avstrijka pa je poiskala zdravniško pomoč v Avstriji.

Bovške policiste je v ponedeljek malo po 13. uri regijski center za obveščanje obvestil, da se je na Kaninu pri padcu poškodoval smučar. Oseminštiridesetletni smučar iz Srbije je med smučanjem po progi Skripi zaradi prevelike hitrosti v levem zavoju izgubil oblast, padel ter se huje poškodoval. Ugotovili so namreč odprt zlom leve goleni. V zvezi s tem so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe v Novi Gorici.

Policisti tujo krivdo izključujejo

Po nudeni pomoči je poškodovanca prevzela dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči in ga odpeljala v jeseniško bolnišnico. Pred tem so policisti obravnavali še eno smučarsko nesrečo, v kateri se je poškodovala 52-letna Avstrijka.

Na progi Prevala je smučarka zapeljala čez snežno grbino, padla in si zvila levi gleženj. Ženska je s partnerjem prišla na Kanin iz italijanske strani (Sella Nevea). Na kraju nesreče so ji reševalci nudili prvo pomoč, nato pa so jo na državni meji z Italijo prevzeli italijanski policisti in jo z motornimi sanmi prepeljali v dolino, kjer je v avstrijski bolnišnici poiskala zdravniško pomoč.

Za večjo varnost na smučiščih policisti smučarjem in deskarjem svetujejo predvsem, da prilagodijo hitrost in način smučanja svojim izkušnjam, telesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti smučišča ter vremenskim razmeram. Smučarji naj bodo posebej pozorni na otroke in smučarje ali deskarje novince, smučajo pa naj le na označenih in urejenih progah. Zaščitna smučarska čelada je obvezna za otroke, mlajše od 14 let, njena uporaba pa je priporočljiva tudi za odrasle.