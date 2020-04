Na južni meji postavljajo novo ograjo

Lokacij, na katerih bo zrasla nova ograja, vlada ne razkriva. V občinah Kočevje in Kostel bodo ob reki Kolpi namestili deset kilometrov ograje med vasema Dol in Grgelj, poroča Delo.

"Potrebni bi bili še drugi ukrepi"

Županja Občine Osilnica, ki meji na Občino Kočevje, Alenka Kovač je za Delo dejala: "Ograja, ki je postavljena zdaj, ne izpolnjuje svojega namena. Prebivalci imamo onemogočen dostop do vode, migranti pa še naprej prehajajo mejo." Prepričana je, da bi bili potrebni še drugi ukrepi. Kostelski podžupan Mira Briški pa je opozoril, da si že od vsega začetka prizadevajo, da bi postali partner z državo, saj je to življenjskega pomena za njihove že tako redko poseljene kraje, piše STA.

Po neuradnih podatkih so se dela začela tudi na južnem Primorskem.

Lokalnim prebivalcem onemogočili dostop do hiš in zemljišč?

Hrvaški časnik Glas Istre je konec tedna po pisanju STA poročal o postavitvi kovinskih vrat v naselju Mlini, s čimer naj bi lokalnim prebivalcem onemogočili prehod do nekaj nenaseljenih hrvaških hiš ter dostop do kmetijskih zemljišč na slovenski strani meje. Po poročanju časnika je skupina prebivalcev Buzeta zato že pisala slovenskemu premierju Janezu Janši.

Na istrski policijski upravi so v ponedeljek v zvezi s tem povedali, da s postavitvijo kovinskih vrat niso bili seznanjeni, ter napovedali, da bodo opravili dodatne meritve, da bi določili položaj vrat glede na potek meje med državama. Nato bodo sprejeli potrebne ukrepe, da bi ljudem omogočili dostop do kmetijskih zemljišč, so dejali po poročanju STA. Naselje Mlini leži na levem bregu reke Dragonje, območje pa je v skladu z arbitražno razsodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško ostalo na Hrvaškem.