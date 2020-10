Na Hrvaškem obtožnica za tihotapljenje mamil čez Slovenijo

Tožilci hrvaškega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) so 13 ljudi obtožili zaradi zločinskega združevanja z namenom tihotapljenja in prodaje mamil. Drogo so nabavljali na Nizozemskem, med drugim pa so mamila hranili tudi v najetih apartmajih v Hočkem Pohorju v Sloveniji, je med drugim sporočil Uskok.

Hrvaški mediji so v začetku marca poročali, da so policisti v operaciji Exotic v sodelovanju s slovenskimi kolegi zasegli več kot devet kilogramov kokaina, 4,2 kilograma amfetaminov, 6,3 kilograma marihuane ter 295 tabletk ekstazija. Ob tem so hrvaški in slovenski policisti prijeli 13 tihotapcev mamil, med katerimi sta bila tudi dva slovenska državljana. Uskok danes ni objavil imen, niti državljanstva obtožencev, temveč zgolj njihove začetnice in letnice rojstva, poroča STA.

Kot so dodali, so obtoženci tihotapili mamila in denar, namenjen nakupu mamil ali pridobljen s prodajo mamil. Del mamil so prodajali v Avstriji in Švici, del pa prepeljali v Hočko Pohorje, v katerem je eden od obtožencev pazil na apartmaje in avtomobile, v katerih so skrivali in prevažali mamila. Del mamil so prepeljali v Marijo Bistrico in Zagreb, kjer so kokain in amfetamine skrivali in pripravljali za prodajo.

Skupina je tihotapila in prodajala mamila med marcem 2019 in marcem letos. Med drugim so avtomobile za tihotapljenje predelali v Srbiji, uporabljali so kriptirane mobilne telefone, je objavil Uskok na svoji spletni strani. Ta je predlagal podaljšanje pripora za devet obtožencev, še navaja STA.