Na gorenjski avtocesti vse stoji, policija z napotki za razvrščanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na gorenjski avtocesti je zaradi del nastal že 12-kilometrski zastoj. Odziv policije ni prav spodbuden za voznike, zastoje namreč pričakujejo vse do večera.

V prometnoinformacijskem centru in tudi na kranjski policiji pojasnjujejo, da so razlog za zastoje dela pred priključkom Kranj zahod proti Avstriji. Promet poteka samo po enem pasu, potovalni čas se podaljša za več kot eno uro.

Kot so sporočili s policije, je bil malo pred 13. uro rep kolone pri počivališču Voklo, pol ure zatem pa so odprli še drugi prometni pas v smeri Jesenic. A zaradi velike gostote prometa policija napoveduje, da bodo zastoji ostali vse do večera.

Poslali so tudi navodilo za razvrščanje: "Vozila na desnem prometnem pasu bodo avtocesto lahko zapustila že na priključkih Kranj - zahod, Naklo in Podtabor, tista na levem pasu pa se bodo morala peljati vse do Brezij. Za tovorni promet je namenjen desni prometni pas."

Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Brnik in Podtabor ali po cesti Brnik - Šenčur - Britof - Kokrica - Polica - Podtabor, a na policiji opozarjajo, da je gost promet tudi na regionalnih cestah.

Stanje na cestah: