Na Elektru Ljubljana imenovali začasnega predsednika uprave

Nadzorni svet Elektra Ljubljana se je danes seznanil s sporazumom o ponedeljkovem prenehanju pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave Aleksandra Zupančiča. Za začasnega predsednika uprave so z današnjim dnem imenovali dozdajšnjega člana in namestnika predsednika nadzornega sveta Elektra Ljubljana Vekoslava Korošca, je objavila družba.

Zupančič je s položaja predsednika uprave Elektra Ljubljana odstopil sredi preteklega meseca, in sicer dan pred menjavo nadzornikov v podjetju. Skupščina družbe je namreč decembra razrešila nadzornike Božidarja Godnjavca, Davorina Dimiča in Gorazda Justinka ter namesto njih za nadzornike s štiriletnim mandatom imenovala Korošca, sicer nekdanjega prvega moža Elesa, Marka Naraločnika in Davida Skornška.

Zupančič, dolgoletni tesni sodelavec nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, je sicer tudi nadzornik Petrola. Na skupščini te energetske družbe 23. januarja bo glavna tema odločanje o njegovi zamenjavi z Rokom Ponikvarjem, ki so jo v Slovenskem državnem holdingu (SDH) predlagali prav zaradi zakonske nezdružljivosti vodenja večinsko državnega elektrodistribucijskega podjetja s članstvom v nadzornem svetu. A od ponedeljka Zupančič torej ni več na čelu Elektra Ljubljana.