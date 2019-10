Na Dolenjskem se odpira največji zeliščarski center #video

"Za vsako bolezen rož'ca raste," pravi star slovenski pregovor. Tega so se dobro zavedale naše babice, danes pa se zdi, da poznavanje zelišč tone v pozabo. To želijo spremeniti v občini Škocjan na Dolenjskem, kjer vrata odpira največji zeliščarski center v Sloveniji.

V zeliščarskem centru se lahko naučite, kako gojiti zelišča, kako iz njih pripraviti tinkture, čajne mešanice, eterična olja in tekoče izvlečke. Lahko jih tudi sami izdelate. Projekt ima tudi socialno vlogo, delovna mesta so namreč odprli za osebe s posebnimi potrebami.

Zeliščarski center so umestili v pomožno gasilsko stavbo, ki so jo občani z županom na čelu spremenili v zeliščarski raj. "Tu so prostori, kjer je mogoče izobraževanje, je tudi pakirnica, v nadaljevanju bosta tu laboratorij in manjša prodajalna. Poleg zelišč bodo prodajali tudi izdelke domačih društev. Gre za prostor, kjer so priložnost za delo dobile tudi osebe s posebnimi potrebami," je poudaril Jože Kapler, župan Občine Škocjan.

Za varovance centra Sonček je delo v naravi velika popestritev

Vodja Centra Sonček Novo mesto Jožica Vlašič pa nam je pojasnila, kako se kaj prideluje, kako se izdelujejo stvari, kako se predelujejo. Njihovi varovanci so na primer pomagali pri izdelavi punčk, polnjenih s sivko, dišečih obeskov in pri urejanju okolice.

Za ljudi s posebnimi potrebami, ki so vključeni v varstveno-delovne centre ali pa živijo doma, je namreč delo v naravi velika popestritev in priložnost za socializacijo.

"To je tudi spodbuda k širitvi kmetijstva z razmišljanjem, kako preživeti na podeželju. Tukaj namreč ne bodo prodajali le zelišč, ki bodo zrasla na osmih hektarjih zeliščarskega centra. Priložnost bodo dali tudi kmetom, ki bodo zelišča pridelali na svojih njivah. Veliko bo tudi izobraževalnih delavnic," je še navedel župan.

Poleg zeliščnih oziroma čajnih mešanic bodo izdelovali mazila, tinkture, se poučili o namazih, o sirupih. V dolini ob tako imenovani Rangusovi hiši pa so uredili še krožno učno pot s šestimi brvmi, zasadili vrt, sadno drevje in uredili zeliščne grede, v katerih že raste okoli 40 zeliščnih rastlin. V centru sicer raste do sto zdravilnih zelišč.