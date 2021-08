Na cestah tudi danes kolone, več ur čakanja na mejnih prehodih #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že ves dan je promet na mejnih prehodih s Hrvaško in Avstrijo močno povečan. Na mejnem prehodu Gruškovje osebna vozila na vstop v Slovenijo čakajo štiri ure, več kot dve uri čakajo na prehodih Obrežje, Dragonja, Sečovlje in Starod. Zastoji so tudi na meji z Avstrijo, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste.