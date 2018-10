Sojenje Janši: kako se je v sodnem senatu znašla članica SDS #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sojenju prvaku SDS Janezu Janši zaradi žaljivega tvita, ki je bil uperjen proti novinarkama Televizije Slovenija (TVS) Eugeniji Carl in Mojci Šetinc Pašek, se je zgodil zaplet. Odvetnik novinark je zahteval izločitev ene od porotnic, ker je ta vidna članica SDS.

Predsednik SDS Janez Janša je na družbenem omrežju Twitter marca 2016 novinarko TVS Eugenijo Carl in urednico na televiziji Mojco Šetinc Pašek omenil v žaljivem tvitu. Zapisal je: "Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan."

Porotnica je članica SDS

Obravnava se sprva ni začela kot predvideno, ker porotnice Ike Plevnik na sodišče ni bilo. Ko pa je prišla, se je izkazalo, da je Plevnikova vidna članica SDS iz Celja. Na letošnjih lokalnih volitvah tudi kandidira za mestno svetnico, na državnozborskih volitvah pa je bila predstavnica kandidata SDS za DZ Vinka Gorenaka.

Plevnikovo izločili iz postopka

Stojana Zdolška, odvetnika Carlove in Šetinc Paškove, je danes sicer na sodišču nadomeščal Tomaž Bajec. Ta je porotnico vprašal, ali je članica SDS, Plevnikova pa je to potrdila. Bajec je zato zahteval, da sodišče porotnico izloči, s čimer se je strinjal tudi Franci Matoz, Janšev odvetnik. Začasna predsednica celjskega sodišča Petra Giacomelli je Plevnikovo izločila iz nadaljnjega postopka, namesto nje pa je bila za sodnico porotnico imenovana Simona Zorko.

Kdo izbere in imenuje sodnika porotnika V sodnih postopkih praviloma odloča sodni senat, ne posamezen sodnik. V osnovnem sodnem senatu sta poleg profesionalnega sodnika še dva laika, sodnika prisednika. Sodni postopek vodi predsednik senata, ki je profesionalni sodnik, pri odločanju pa imajo glasovi vseh treh članov senata enako težo. Petra Giacomelli, začasna predsednica celjskega okrožnega sodišča Foto: Google In kako je sploh prišlo do situacije, da je bila v sodni senat imenovana članica SDS? Sodni red določa, da predsednik sodišča, na katerem poteka sojenje, izbere sodnike porotnike po abecednem redu priimkov iz seznama sodnikov porotnikov in pri tem pazi na njihovo enakomerno obremenjenost. Predsednik sodišča lahko odstopi od tega pravila le, ko sta za sodelovanje potrebna posebno znanje in izkušenost sodnikov porotnikov in, ko je glavna obravnava preložena in se nadaljuje pred istim senatom. Sodnike porotnike na okrožnih sodiščih imenuje predsednik višjega sodišča. V konkretnem primeru jih je imenoval predsednik višjega sodišča v Celju Branko Aubreht. Na širši seznam, iz katerih nato izbirajo sodnike porotnike za posamezne primere, jih predlagajo občine ali interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana na območju okrožnega sodišča. Medtem ko druga sodišča javno objavljajo sezname sodnikov porotnikov, je na celjskem sodišču ta rubrika prazna.

Janšev odvetnik izločitev podpira

Je pa Matoz ob začetku sojenja zahteval izločitev sodnice Barbare Žumer-Kunc in porotnice Simone Zorko. Kot je dejal, obstaja dvom o njuni nepristranskosti. Sodnica je njegovo zahtevo zavrnila, je pa zadevo prepustila še v odločanje Giacomellijevi. Če ne bosta izločeni, se bo sojenje nadaljevalo v ponedeljek, poroča STA. Matoz je sicer nato zahteval tudi vpogled v seznam vseh sodnikov porotnikov in predvsem to, kako je bila zadeva dodeljena predsednici senata.

S prošnjo za dodatna pojasnila smo se obrnili tudi na ministrstvo za pravosodje. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Sojenje zaradi žaljivega tvita

Na predobravnavnem naroku aprila lani je sicer prvak SDS tožbo označil za absurdno in izrazil presenečenje nad tem, kako hitro je stekel sodni postopek zoper njega. Dejal je, da v obtožbi ni nobenih dejstev in da gre samo za osebno mnenje.

Sodišče Janši v primeru naložilo že šest tisoč evrov kazni

Novinarki sta Janšo zaradi tvita tožili tudi pravdno. Okrajno sodišče v Velenju je leta 2016 odločilo, da je tvit prvaka SDS žaljiv, zato mora novinarkama plačati po šest tisoč evrov kazni.