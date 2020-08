Na Bovškem poškodba avstrijskega padalca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Bovškem se je ob pristanku poškodoval tuji padalec. Avstrijski državljan je po skoku iz letala pristal na strmem skalnem pobočju, manj kot kilometer od predvidenega pristajališča, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Odpeljali so ga na zdravljenje v jeseniško bolnišnico.

Na PU Nova Gorica so pojasnili, da je 32-letni avstrijski državljan nekaj pred 11. uro v skupini devetih oseb skočil iz letala ene od letalskih družb, ki izvaja skoke iz letala. Avstrijec se je poškodoval pri pristanku na strmem skalnem pobočju v bližini soteske Fratarica pri Logu pod Mangartom, manj kot kilometer pred pristajališčem za jadralne padalce v omenjeni vasi.

Po nesreči so posredovali bovški gorski reševalci, nato so ga prevzeli člani dežurne ekipe Gorske reševalne službe za reševanje v gorah in ga s policijskim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v jeseniško bolnišnico. Je pa poškodovani ostal pri zavesti.

O nesreči so policisti obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov, hkrati pa nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah nesreče, so še zapisali na PU Nova Gorica, piše STA.